نتنياهو: سأبحث مع المؤسسة الأمنية رد إسرائيل على "انتهاكات" حماس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتشاور مع المؤسسة الأمنية بشأن رد إسرائيل على "انتهاكات" حركة حماس، وذلك بعد خلاف على هوية رهينة سلمت الحركة رفاتها.



ولفت الى أن حماس سلمت رفاتا إضافيا لرهينة قتل وعثرت القوات الإسرائيلية بالفعل على جثته.