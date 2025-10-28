الأخبار
نتنياهو: سأبحث مع المؤسسة الأمنية رد إسرائيل على "انتهاكات" حماس
أخبار دولية
2025-10-28
نتنياهو: سأبحث مع المؤسسة الأمنية رد إسرائيل على "انتهاكات" حماس
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتشاور مع المؤسسة الأمنية بشأن رد إسرائيل على "انتهاكات" حركة حماس، وذلك بعد خلاف على هوية رهينة سلمت الحركة رفاتها.
ولفت الى أن حماس سلمت رفاتا إضافيا لرهينة قتل وعثرت القوات الإسرائيلية بالفعل على جثته.
آخر الأخبار
06:32
نتنياهو: حماس تنتهك وقف إطلاق النار وسيبحث مع المؤسسة الأمنية رد إسرائيل على "انتهاكات" حماس
آخر الأخبار
06:32
نتنياهو: حماس تنتهك وقف إطلاق النار وسيبحث مع المؤسسة الأمنية رد إسرائيل على "انتهاكات" حماس
0
أخبار دولية
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس بالدوحة وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
أخبار دولية
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس بالدوحة وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
0
آخر الأخبار
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
آخر الأخبار
2025-09-09
إيران تندد بهجوم إسرائيل على مسؤولي حماس وتصفه بأنه "انتهاك فاضح"
0
أخبار دولية
2025-10-01
انقسام إسرائيلي حول خطة ترمب لوقف الحرب: نتنياهو يؤيد وبن غفير يهاجم وسط انتظار رد حماس
أخبار دولية
2025-10-01
انقسام إسرائيلي حول خطة ترمب لوقف الحرب: نتنياهو يؤيد وبن غفير يهاجم وسط انتظار رد حماس
أخبار دولية
10:54
بريطانيا تعلن اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار مع السعودية
أخبار دولية
10:54
بريطانيا تعلن اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار مع السعودية
0
أخبار دولية
10:49
فرنسا وضعت في الخدمة الصواريخ النووية الجديدة لغواصاتها
أخبار دولية
10:49
فرنسا وضعت في الخدمة الصواريخ النووية الجديدة لغواصاتها
0
أخبار دولية
10:24
البنتاغون يعلن مقتل 14 شخصا باستهداف قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في المحيط الهادئ
أخبار دولية
10:24
البنتاغون يعلن مقتل 14 شخصا باستهداف قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في المحيط الهادئ
0
أخبار دولية
10:20
كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثة رهينة إسرائيلي مساء الثلاثاء
أخبار دولية
10:20
كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثة رهينة إسرائيلي مساء الثلاثاء
صحة وتغذية
2025-10-27
آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-27
آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
2025-09-28
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
2025-09-28
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
0
آخر الأخبار
2025-10-09
زعيم حركة الحوثيّ اليمنية عبد الملك الحوثي: الحركة ستراقب التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وستستأنف دعمها لغزة في حال عدم امتثالها
آخر الأخبار
2025-10-09
زعيم حركة الحوثيّ اليمنية عبد الملك الحوثي: الحركة ستراقب التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وستستأنف دعمها لغزة في حال عدم امتثالها
0
أمن وقضاء
2025-10-09
إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا
أمن وقضاء
2025-10-09
إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
أخبار لبنان
09:32
ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان
0
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
أخبار لبنان
09:28
الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية
0
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
أخبار لبنان
09:25
حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"
0
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
أخبار لبنان
09:22
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
0
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:21
نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
08:45
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
0
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
0
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
0
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
أخبار لبنان
06:29
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
1
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
2
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
3
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
4
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
5
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
6
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
7
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
8
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
