إسرائيل تقول إن رفات سلّمتها حماس تعود لرهينة سبق للجيش استرجاعه

أخبار دولية
2025-10-28 | 06:59
أعلنت إسرائيل أن بقايا رفات الرهينة التي أعادتها حماس الاثنين تعود لجثمان رهينة سبق للجيش استرجاعه قبل حوالى عامين في عملية عسكرية.
     
وأوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثمان صباح اليوم، تبين أنه قد أعيد مساء أمس رفات تخص الرهينة الراحل أوفير تسارفاتي، الذي كان قد تم استرجاعه من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين". 
     
وأشار البيان إلى أن "هذا يشكّل انتهاكًا واضحًا للاتفاق" من جانب حماس، وأن نتنياهو سيعقد اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية "سيتم خلاله مناقشة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل ردًا على هذه الانتهاكات".
     

آخر الأخبار
13:13

جناح حماس العسكري يقول إنه سيسلم رفات رهينة في التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

الجيش الإسرائيلي: رفات اثنين من الرهائن المتوفين الذين جرى تسلمهم أمس تعود لجاي إيلوز وبيبين جوشي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

وزير دفاع إسرائيل: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن هو "إخلال بالالتزامات"

LBCI
خبر عاجل
2025-10-18

الجيش الإسرائيلي يقول إنّ الصليب الأحمر تسلّم رفات رهينتين في غزة

LBCI
أخبار دولية
10:54

بريطانيا تعلن اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 8.6 مليار دولار مع السعودية

LBCI
أخبار دولية
10:49

فرنسا وضعت في الخدمة الصواريخ النووية الجديدة لغواصاتها

LBCI
أخبار دولية
10:24

البنتاغون يعلن مقتل 14 شخصا باستهداف قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في المحيط الهادئ

LBCI
أخبار دولية
10:20

كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثة رهينة إسرائيلي مساء الثلاثاء

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-27

آثار على الجلد قد تكشف الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهور الكتل... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-28

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

زعيم حركة الحوثيّ اليمنية عبد الملك الحوثي: الحركة ستراقب التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وستستأنف دعمها لغزة في حال عدم امتثالها

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-09

إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا

LBCI
أخبار لبنان
09:32

ابي المنى التقى السفير البابوي: نأمل أن تحمل زيارة البابا بشائر السلام والاستقرار والقيامة للبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:28

الحجار ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للسلامة المرورية

LBCI
أخبار لبنان
09:25

حرب وكيرللس عرضا المستجدّات والإجراءات القضائية المتعلقة بالإخبارين المقدمين بشأن نشاط "القرض الحسن"

LBCI
أخبار لبنان
09:22

ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:21

نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن

LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
خبر عاجل
15:44

وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

