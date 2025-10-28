إسرائيل تقول إن رفات سلّمتها حماس تعود لرهينة سبق للجيش استرجاعه

أعلنت إسرائيل أن بقايا رفات الرهينة التي أعادتها حماس الاثنين تعود لجثمان رهينة سبق للجيش استرجاعه قبل حوالى عامين في عملية عسكرية.



وأوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثمان صباح اليوم، تبين أنه قد أعيد مساء أمس رفات تخص الرهينة الراحل أوفير تسارفاتي، الذي كان قد تم استرجاعه من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين".



وأشار البيان إلى أن "هذا يشكّل انتهاكًا واضحًا للاتفاق" من جانب حماس، وأن نتنياهو سيعقد اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية "سيتم خلاله مناقشة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل ردًا على هذه الانتهاكات".

