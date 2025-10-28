منتدى عائلات الرهائن يدعو إلى التحرك بشكل حاسم ضد حماس بعد إعادتها بقايا رفات رهينة

دعا منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة السلطات إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد حماس، متهمًا الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بإعادة بقايا رفات رهينة سبق للجيش استرجاعه.وجاء في بيان المنتدى: "في ضوء الانتهاك الخطر للاتفاق من جانب حماس مساء الأمس... لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاهل هذا الأمر ويتحتم عليها ألا تفعل ذلك، وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الانتهاكات".