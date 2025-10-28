سانا: إطلاق نار على حافلة ركاب بين دمشق والسويداء

قتل شخصان في إطلاق نار على حافلة ركاب على الطريق الواصل بين دمشق ومحافظة السويداء في جنوب سوريا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.

وأوضحت سانا أنّ "حافلة ركاب عند محطة محروقات مرجانة على طريق دمشق-السويداء تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، ما أسفر عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين".

وأكّدت أنّ "الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى".

وقالت منصة السويداء 24 المحلية إن القتيلين هما امرأة اسمها آية سلام وشاب اسمه كمال عبد الباقي.

ولفتت إلى أنّ الحافلة استهدفت خلال عودتها من دمشق وفي منطقة "ضمن مناطق انتشار حواجز الأمن العام".

وأعلن المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أنّ ركاب الحافلة جميعهم كانوا من الدروز.