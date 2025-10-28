الأخبار
البنتاغون يعلن مقتل 14 شخصا باستهداف قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في المحيط الهادئ
أخبار دولية
2025-10-28 | 10:24
البنتاغون يعلن مقتل 14 شخصا باستهداف قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في المحيط الهادئ
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن القوات الأميركية قتلت 14 شخصًا في ضربات استهدفت أربعة قوارب يشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ليرتفع عدد القتلى في إطار الحملة الأميركية ضد المخدرات هناك إلى 57 شخصًا على الأقل.
وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "ما مجموعه 14 من مهربي المخدرات قُتلوا في ثلاث ضربات، فيما نجا شخص واحد فقط. وقد نفذت كل الضربات في المياه الدولية، من دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية".
