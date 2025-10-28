كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثة رهينة إسرائيلي مساء الثلاثاء

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستقوم بتسليم رفات رهينة إسرائيلي مساءً، بموجب اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.



وقالت الحركة في بيان إنها ستقوم "بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تمّ العثور عليها قبل قليل في مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة (18.00 ت غ)".





