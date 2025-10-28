زلزال بقوة 6.6 درجات يهز بحر باندا بإندونيسيا

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا قوته 6.6 درجات هز بحر باندا في إندونيسيا.وذكر المركز‭‭ ‬‬أن الزلزال وقع على عمق 137 كيلومترا.وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.