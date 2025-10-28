الإكوادور تقترح أن تستضيف على أراضيها قاعدة عسكرية أجنبية لمكافحة المخدرات

اقترح الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، أن تستضيف بلاده قاعدة عسكرية أجنبية في جزر غالاباغوس الواقعة في المحيط الهادئ.



ولفت نوبوا الى أن بالترا، وهي إحدى الجزر الصغيرة في الأرخبيل، يمكن أن تستخدم لمكافحة تهريب المخدرات والوقود، إضافة الى الصيد غير الشرعي.