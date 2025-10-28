نتنياهو يأمر بشنّ "غارات قوية" على قطاع غزة

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بشن "غارات قوية" على قطاع غزة بعد اتهامه حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.



وجاء في البيان: "عقب المشاورات الأمنية، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتنفيذ غارات قوية وفورية على قطاع غزة".