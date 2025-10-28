الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له مجموعة من المستثمرين الدوليين بمشاركة عدد من ممثلي كبرى الشركات العالمية، وذلك في العاصمة الرياض ضمن برنامج الزيارة الرسمية للمشاركة في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.



وضمّ الوفد السوري كلاً من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الاقتصاد محمد نضال شعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمجتمع الدولي، واستعراض الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.