الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين
أخبار دولية
2025-10-28 | 19:00
مشاهدات عالية
الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له مجموعة من المستثمرين الدوليين بمشاركة عدد من ممثلي كبرى الشركات العالمية، وذلك في العاصمة الرياض ضمن برنامج الزيارة الرسمية للمشاركة في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.
وضمّ الوفد السوري كلاً من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الاقتصاد محمد نضال شعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمجتمع الدولي، واستعراض الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
أخبار دولية
أحمد الشرع
سوريا
الرياض
المستثمرين الدوليين
التالي
ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
السابق
0
أخبار دولية
14:25
الشرع وصول الى الرياض والتقى وزير الخارجية السعودي
أخبار دولية
14:25
الشرع وصول الى الرياض والتقى وزير الخارجية السعودي
0
أخبار دولية
2025-09-06
الرئيس السوري التقى عدداً من سفراء الدول العربية
أخبار دولية
2025-09-06
الرئيس السوري التقى عدداً من سفراء الدول العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
0
آخر الأخبار
2025-09-15
الرئيس عون التقى الرئيس السوريّ أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية-الإسلامية في قطر
آخر الأخبار
2025-09-15
الرئيس عون التقى الرئيس السوريّ أحمد الشرع على هامش أعمال القمة العربية-الإسلامية في قطر
0
أخبار دولية
21:57
الولايات المتحدة تحض رعاياها على مغادرة مالي فورا
أخبار دولية
21:57
الولايات المتحدة تحض رعاياها على مغادرة مالي فورا
0
أخبار دولية
21:50
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد
أخبار دولية
21:50
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد
0
أخبار دولية
21:41
64 قتيلا جراء عملية لمكافحة المخدرات في البرازيل
أخبار دولية
21:41
64 قتيلا جراء عملية لمكافحة المخدرات في البرازيل
0
أخبار دولية
21:36
الرئيس الإيراني يقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
أخبار دولية
21:36
الرئيس الإيراني يقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار دولية
2025-10-21
أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل
أخبار دولية
2025-10-21
أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل
0
أمن وقضاء
2025-09-25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
2025-09-25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
أخبار دولية
19:00
الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين
أخبار دولية
19:00
الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين
0
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
21:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
21:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
21:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
21:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
20:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
20:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
20:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
20:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
0
تقارير نشرة الاخبار
20:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
20:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
0
تقارير نشرة الاخبار
20:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
20:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
20:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
20:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
20:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
20:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
1
اقتصاد
09:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
09:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
15:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
15:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
3
أمن وقضاء
18:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
18:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
4
أمن وقضاء
16:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
16:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
5
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
12:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
6
اسرار
06:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
06:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
أخبار لبنان
17:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
17:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
8
صحف اليوم
07:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
صحف اليوم
07:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
