64 قتيلا جراء عملية لمكافحة المخدرات في البرازيل

أسفرت العملية الواسعة التي قادتها قوات الأمن البرازيلية ضد تجار مخدرات في مدينة ريو دي جانيرو، عن مقتل 64 شخصا بينهم أربعة من عناصر إنفاذ القانون، بحسب حصيلة جديدة زودت أجهزة الأمن وكالة فرانس برس بها.



وبذلك، باتت هذه العملية الأمنية الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ ولاية ريو في جنوب شرق البرازيل. وكانت السلطات أفادت سابقا بمقتل 18 مشتبها به على الأقل وعدد من أفراد الشرطة خلال العملية التي شارك فيها 2500 عنصر.