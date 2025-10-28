الرئيس الإيراني يقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي ترزح بلاده تحت وطأة عقوبات دولية تقوّض اقتصادها، استحداث عملة إقليمية موحدة لتعزيز المبادلات التجارية، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية.



وتُعد العقوبات الدولية، ولا سيما تلك التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، العائق الرئيسي أمام تبادلات إيران المالية والتجارية مع بقية دول العالم. وقد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وعلى الريال الذي يواصل تراجعه المستمر أمام الدولار، ما أدى إلى تفاقم مفرط في التضخم.



وقال بزشكيان خلال لقائه في طهران وزير الداخلية الطاجيكي إنه "يمكن اعتماد عملة مشتركة في المنطقة لتعزيز التنمية الاقتصادية".



وأشار، وفق ما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي، الى أنه "بفضل الروابط الدينية والثقافية التي تجمع دول المنطقة، يمكن خلق ظروف مواتية للتواصل وتذليل العقبات".