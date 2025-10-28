إيران تطالب بتغريم مالك سفينة أجنبية احتجزتها عام 2024 بـ170 مليون دولار

طالبت إيران بتغريم مالك سفينة حاويات احتجزتها قواتها في مياه الخليج عام 2024 بمبلغ 170 مليون دولار، متهمة إياه بأنه على صلة بإسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول قضائي إيراني.



وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز في 13 نيسان 2024 سفينة الحاويات "إم إس سي أريز" (MSC Aries)، بدعوى أنها "مرتبطة بإسرائيل"، وعلى متنها طاقم من 25 فردا.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) آنذاك بأن السفينة "التي ترفع العلم البرتغالي"، "تديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الصهيوني إيال عوفر".



والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير أنّ الملف أحيل على القضاء مع توجيه تهم رسمية، بدون الكشف عن تاريخ المحاكمة.



وقال: "طُلب فرض غرامة مقدارها 170 مليون دولار على مالكها، وهو من أصل إسرائيلي، بتهمة تمويل الإرهاب".



وأكد ممثلون للشركة الإيطالية السويسرية المشغلة للسفينة "ميديتيرنيان شيبينغ كومباني" (ام اس سي) أن زودياك شركة بريطانية مقرها لندن. وذكرت "ام اس سي" في بيان صدر سابقا أن السفينة "مستأجرة" من قِبلها.