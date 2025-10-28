الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران تطالب بتغريم مالك سفينة أجنبية احتجزتها عام 2024 بـ170 مليون دولار

أخبار دولية
2025-10-28 | 16:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران تطالب بتغريم مالك سفينة أجنبية احتجزتها عام 2024 بـ170 مليون دولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إيران تطالب بتغريم مالك سفينة أجنبية احتجزتها عام 2024 بـ170 مليون دولار

طالبت إيران بتغريم مالك سفينة حاويات احتجزتها قواتها في مياه الخليج عام 2024 بمبلغ 170 مليون دولار، متهمة إياه بأنه على صلة بإسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول قضائي إيراني.
     
وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز في 13 نيسان 2024 سفينة الحاويات "إم إس سي أريز" (MSC Aries)، بدعوى أنها "مرتبطة بإسرائيل"، وعلى متنها طاقم من 25 فردا.
     
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) آنذاك بأن السفينة "التي ترفع العلم البرتغالي"، "تديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الصهيوني إيال عوفر".
     
والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير أنّ الملف أحيل على القضاء مع توجيه تهم رسمية، بدون الكشف عن تاريخ المحاكمة.
     
وقال: "طُلب فرض غرامة مقدارها 170 مليون دولار على مالكها، وهو من أصل إسرائيلي، بتهمة تمويل الإرهاب".
     
وأكد ممثلون للشركة الإيطالية السويسرية المشغلة للسفينة "ميديتيرنيان شيبينغ كومباني" (ام اس سي) أن زودياك شركة بريطانية مقرها لندن. وذكرت "ام اس سي" في بيان صدر سابقا أن السفينة "مستأجرة" من قِبلها.

أخبار دولية

إيران

سفينة

إسرائيل

LBCI التالي
الداخلية السورية تعلن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون قادمة من لبنان
زيلينسكي يقول إن 200 جندي روسي تقريبا موجودون في بوكروفسك في شرق أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-17

قرار بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي ومنعه من السفر بكفالة مالية قدرها ١١ مليون دولار

LBCI
منوعات
2025-10-03

اكتشاف بقيمة مليون دولار... هذا ما وجده الخبراء في حطام سفينة قبالة سواحل فلوريدا

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-20

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

وزير العدل تابع مع السفير البلغاري إجراءات إسترداد مالك سفينة "Rhosus" الموقوف في صوفيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:57

الولايات المتحدة تحض رعاياها على مغادرة مالي فورا

LBCI
أخبار دولية
15:50

نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد

LBCI
أخبار دولية
15:41

64 قتيلا جراء عملية لمكافحة المخدرات في البرازيل

LBCI
أخبار دولية
15:36

الرئيس الإيراني يقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة

LBCI
آخر الأخبار
17:12

الجزيرة نقلا عن مصادر في مستشفيات غزة: 15 شهيدا و50 مصابا على الأقل في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس بقطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
17:12

إن بي سي عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو كان على تواصل مع كوشنر ولا نعتبر ما جرى انتهاكا لوقف إطلاق النار

LBCI
صحف اليوم
2025-10-15

مصدر وزاريّ لـ“الأنباء الكويتية”: استبعاد لأيّ تصعيد إضافيّ مع إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More