ترامب: سيتم الإنتهاء من إتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية في وقت "قريب للغاية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه سيتم الانتهاء من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في وقت "قريب للغاية".



وقبيل محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ، أشاد ترامب بسياساته الاقتصادية باعتبارها المفتاح لإعادة الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.



وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيأتي إلى كوريا الجنوبية غدًا الخميس وسيتوصلان إلى "اتفاق جيد" للبلدين.