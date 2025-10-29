ترامب يعلن أنه لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بـ"التوقيت"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه لم يتمكن من ترتيب لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية لعدم توافر "توقيت" مناسب.



وقال ترامب من جهة أخرى إنه سيسعى "لتسوية" نقاط التوتر بين الشمال والجنوب خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.