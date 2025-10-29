الأخبار
ترامب يعلن أنه لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بـ"التوقيت"
أخبار دولية
2025-10-29 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يعلن أنه لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بـ"التوقيت"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه لم يتمكن من ترتيب لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية لعدم توافر "توقيت" مناسب.
وقال ترامب من جهة أخرى إنه سيسعى "لتسوية" نقاط التوتر بين الشمال والجنوب خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.
أخبار دولية
يلتقي
كوريا
الشمالية
لأسباب
تتعلق
بـ"التوقيت"
التالي
روسيا: أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيرات لليلة الثالثة على التوالي
الدفاع المدني في غزة: مقتل 50 فلسطينيًا على الاقل خلال الليل جراء الضربات الإسرائيلية
السابق
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
05:14
ترامب يعلن أنه لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بـ"التوقيت"
آخر الأخبار
05:14
ترامب يعلن أنه لن يلتقي زعيم كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بـ"التوقيت"
0
أخبار دولية
2025-09-27
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين
أخبار دولية
2025-09-27
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين
0
أخبار دولية
2025-09-22
زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي
أخبار دولية
2025-09-22
زعيم كوريا الشمالية: الحوار مع أميركا ممكن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي
0
أخبار دولية
2025-09-19
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات
أخبار دولية
2025-09-19
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:42
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذّر من أن قيادة حماس السياسية لن تحظى بحصانة
أخبار دولية
05:42
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذّر من أن قيادة حماس السياسية لن تحظى بحصانة
0
أخبار دولية
05:17
باكستان تعلن "فشل" المفاوضات مع أفغانستان لإرساء هدنة دائمة
أخبار دولية
05:17
باكستان تعلن "فشل" المفاوضات مع أفغانستان لإرساء هدنة دائمة
0
أخبار دولية
05:15
الدفاع المدني في غزة ومصادر المستشفيات تؤكد مقتل أكثر من 100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية في غزة
أخبار دولية
05:15
الدفاع المدني في غزة ومصادر المستشفيات تؤكد مقتل أكثر من 100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية في غزة
0
أخبار دولية
03:39
الصين تؤكد أن شي جينبينغ سيلتقي ترامب الخميس في كوريا الجنوبية
أخبار دولية
03:39
الصين تؤكد أن شي جينبينغ سيلتقي ترامب الخميس في كوريا الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
أخبار لبنان
08:24
بولس: “حزب الله” وافق على خطة الحكومة فلماذا يرفض تطبيقها؟
0
أخبار دولية
2025-10-28
إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
أخبار دولية
2025-10-28
إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
0
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
0
أخبار دولية
2025-10-26
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
2025-10-26
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
1
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
2
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
3
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
4
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
5
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
6
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
7
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
8
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
