الدفاع المدني في غزة: مقتل 50 فلسطينيًا على الاقل خلال الليل جراء الضربات الإسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس الأربعاء مقتل خمسين فلسطينيًا على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة حوالى 200 بجروح في عشرات الضربات الإسرائيلية على القطاع.



وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل وكالة فرانس برس عن سقوط خمسين قتيلًا على الأقل بينهم 22 طفلًا وعدد من النساء جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة منذ مساء الثلاثاء على قطاع غزة، وإصابة حوالى 200 بجروح، في انتهاك فاضح على حد قوله لوقف إطلاق النار.