الصين تؤكد أن شي جينبينغ سيلتقي ترامب الخميس في كوريا الجنوبية

أكدت الصين الأربعاء أن الرئيس شي جينبينغ سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب الخميس في كوريا الجنوبية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في ظل الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.



وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان بأن شي وترامب سيجريان محادثات "معمقة" حول مواضيع "هامة" وسيبحثان "العلاقات الثنائية ومسائل ذات اهتمام مشترك". ولم تكن الصين أكدت إلى الآن عقد القمة.