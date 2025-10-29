الدفاع المدني في غزة ومصادر المستشفيات تؤكد مقتل أكثر من 100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة ومصادر المستشفيات مقتل أكثر من 100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء في القطاع.



وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه نقل إلى المستشفيات في القطاع "أكثر من 101 شهيدا بينهم 35 طفلاً وعدد من النساء وكبار السن وأكثر من 200 إصابة، باستهدافات الاحتلال بغارات جوية في أقل من 12 ساعة" فيما أكدت المستشفيات وصول القتلى.

