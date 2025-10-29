رئيس الوزراء القطريّ يتوقع صمود وقف إطلاق النار في غزة رغم "الانتهاكات"

توقع رئيس الوزراء القطريّ أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة رغم "الانتهاكات".



وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمام مجلس العلاقات الخارجية خلال زيارة يقوم بها لنيويورك: "لحسن الحظ، أعتقد أن الطرفين الرئيسيين - كلاهما - يقران بضرورة صمود وقف إطلاق النار وضرورة التزامهما بالاتفاق".