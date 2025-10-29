منظمة الصحة العالمية: أكثر من 460 قتيلا في مستشفى في الفاشر السودانية

طالبت منظمة الصحة العالمية الاربعاء ب"وقف إطلاق النار" في السودان، بعد معلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 شخصا في مستشفى في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.



وقالت المنظمة عبر منصة اكس إنها "مستاءة ومصدومة بشدة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضا وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الاخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة".

