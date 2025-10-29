الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار

أكّد الرئيس السوريّ أحمد الشرع أنّ سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.



ولفت الشرع، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إلى أنّ الاستثمار في سوريا اليوم قد يستغرق 3 سنوات اعتمادًا على حجم الاستثمار.



وشدد على أنّ سوريا غير قادرة حاليًا على فتح أسواقها لأن صناعتها ضعيفة.



وأشار إلى ضرورة تعديل قوانين الاستثمار السورية لمنح المستثمرين الأجانب حق تحويل أموالهم إلى خارج البلاد.