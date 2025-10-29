الحجار استقبل مساعد وزير الداخلية السوري: الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس على سوريا والعكس فالبلدان محكومان بالتعاون

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عمق العلاقات اللبنانية – السورية.



وكان قد استقبل الحجار مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان مترئسًا وفدًا أمنيًا من وزارة الداخلية السورية، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.



وشدد على أن القرار المتخذ من الجانبين ترجم بمزيد من التعاون والزيارات المتبادلة بين وزيري العدل في البلدين والبحث في ملف السجناء السوريين في لبنان.



وأشار الى أن الجهة اللبنانية تعمل على موضوع السجناء اللبنانيين داخل السجون اللبنانية للإسراع في المحاكمات والبت في ملفاتهم.



وأوضح الحجار أن الوفد السوري عرض ما تم التوصل اليه من آليات تنسيق مباشرة من أجل تأمين مزيد من الحماية للمجتمعين من كل أنواع الجرائم، خصوصًا في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان والمصالح المشتركة ببن البلدين والحدود الطويلة المطلوب ضبطها من الجانبين.



وفي موضوع مكافحة المخدرات، قال: "وضعنا الأسس المباشرة من أجل التنسيق مباشر في هذا الخصوص، لأن سوريا ولبنان مرتبطتان بهذا النوع من مكافحة الجرائم الجنائية".



وأمل أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر.



ولفت الى أن الأمان والاستقرار في لبنان دائما ينعكس أمانًا واستقرارًا على سوريا، والعكس ايضًا فالبلدان محكومان بالتعاون الوثيق.



وقال: "باشرنا بعقد اجتماعات مباشرة ووثيقة، للتوصل إلى مزيد من التعاون. لقد رأينا التنسيق على الأرض".