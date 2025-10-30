ترامب: ما يناسب أميركا هو اختبار أسلحة نووية لمواكبة الدول الأخرى

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إن ما يناسب الولايات المتحدة هو استئناف تجارب الأسلحة النووية لضمان مواكبتها للقوى النووية الأخرى.



وأشار ترامب في تصريحات لصحفيين إلى أنه من المقرر تحديد مواقع التجارب النووية في وقت لاحق.