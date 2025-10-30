ترامب يصف محادثات أجراها مع رئيس وزراء كندا بأنها "لطيفة" وسط توتر تجاري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه أجرى محادثة "لطيفة للغاية" مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عندما حضرا عشاء في كوريا الجنوبية في ظل احتدام الخلاف بين البلدين بشأن التجارة.



ولم يتطرق ترامب لتفاصيل المحادثة في تصريحاته لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان.



وقبل وصوله إلى كوريا الجنوبية، كان ترامب قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يأت للقاء مسؤولين من كندا.