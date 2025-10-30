ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير المشروعة في مادة الفنتانيل.



وجاء إعلان ترامب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.



وكان اللقاء آخر محطات ترامب في جولته الآسيوية السريعة التي أشاد خلالها بما وصفه بـالتقدم التجاري مع كوريا الجنوبية واليابان ودول جنوب شرق آسيا.



وقال ترامب لصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بعد مغادرته بوسان: "أعتقد أنه كان اجتماعًا رائعًا"، مضيفًا أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من المقرر خفضها من 57 بالمئة إلى 47 بالمئة.