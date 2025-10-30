الأخبار
جاميكا تعلن عن وفاة 4 جراء الإعصار ميليسا
أخبار دولية
2025-10-30
جاميكا تعلن عن وفاة 4 جراء الإعصار ميليسا
أعلن مسؤولون في جاميكا عن أربع وفيات جراء الإعصار ميليسا الأربعاء، بعد يوم من وصوله إلى اليابسة كأقوى إعصار مسجل يجتاح الدولة الجزرية مباشرة.
وقال ديزموند ماكنزي وزير الحكومة المحلية والتنمية المجتمعية في جاميكا في بيان صحفي: "يؤسفني أن أعلن تأكيد الشرطة في سانت إليزابيث وفاة أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة. تم العثور على جثثهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار".
