هايتي: مقتل أكثر من 20 شخصًا بينهم 10 أطفال جراء الإعصار ميليسا

أعلنت السلطات في هايتي الأربعاء أن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب تبعات الإعصار ميليسا، معظمهم بسبب الفيضانات في منطقة بيتي جواف حيث قتل 10 أطفال على الأقل ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين.