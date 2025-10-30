فنزويلا تعلن تدمير معسكرين يديرهما "تجار مخدرات كولومبيون"

أعلن الجيش الفنزويلي الأربعاء تدمير معسكرين يديرهما "تجار مخدرات كولومبيون" في منطقة الأمازون جنوب البلاد، في وقت تنشر الولايات المتحدة سفنًا حربية في منطقة البحر الكاريبي وتنفذ غارات جوية ضد مهربي مخدرات مشتبه بهم.



وقال الجنرال دومينغو هيرنانديز لاريز في منشور على تلغرام: "قام الجيش، بمساعدة وحدة قتال مختلط، بتدمير معسكرين لوجستيين يستخدمهما تجار المخدرات الكولومبيون المسلحون الذين يغزون أراضينا".



وأكد مصادرة معدات عسكرية ومنشورات لحركة "جيش التحرير الوطني" الكولومبية، مشيرًا الى أن من بين المضبوطات ذخائر وسترات واقية من الرصاص وأجهزة اتصال.



وقال إن "فنزويلا منطقة سلام وقانون وعدالة حيث نكافح يوميًا مجموعات الاتجار الدولي بالمخدرات التي تحاول استخدام الأراضي الوطنية منصة لتحقيق أهدافها".