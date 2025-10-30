غوتيريش يدعو إلى "إنهاء حصار" الفاشر في غرب السودان بعد مقتل 460 شخصا في مستشفى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى وضع حد لـ"التصعيد العسكري" في السودان، بعد مقتل أكثر من 460 شخصا في مستشفى للتوليد في مدينة الفاشر الاستراتيجية التي سيطرت عليها قوات قوات الدعم السريع.



وتكثر الأنباء عن فظائع منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع الأحد على الفاشر التي كانت آخر مدينة كبرى في أيدي الجيش في إقليم دارفور الشاسع، وذلك بعد حصار دام 18 شهرا. وأكّد مختبر الأبحاث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل، وجود "أدلّة" على استمرار المجازر، ودعم التقرير بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الاصطناعية.



وأعرب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مساء الأربعاء عن أسفه لـ"الكارثة" التي تعرّض لها سكان مدينة الفاشر، مضيفا "كنا مجبرين، والحرب فرضت علينا".



وأعرب غوتيريش عن "القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير" في الفاشر، داعيا إلى "إنهاء الحصار والأعمال الحربية فورا".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية الاربعاء أنها "مستاءة ومصدومة بشدة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضا وأشخاصا يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الاخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة". وأفادت المنظمة بأن المستشفى السعودي للتوليد هو المستشفى الوحيد الذي يعمل جزئيا في المدينة.



بعدما استولت على مدينة الفاشر الأحد من الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، باتت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل إقليم دارفور، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان تُغطي ثلث مساحة البلاد.