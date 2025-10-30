المفاوضات بين باكستان وأفغانتسان ستُستأنف على الأرجح في إسطنبول

أفاد مصدر أمني باكستاني وكالة فرانس برس أن المفاوضات بين بلاده وأفغانستان ستُستأنف على الأرجح، بعدما تعثّرت الأربعاء.



وقال المصدر "ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين أفغانستان وباكستان على الأرجح، في إسطنبول".

