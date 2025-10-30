الأخبار
روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات لكوبا بعد الإعصار ميليسا

2025-10-30 | 10:52
روبيو: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات لكوبا بعد الإعصار ميليسا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية فورية لشعب كوبا الذي تضرر من الإعصار ميليسا.

جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو

