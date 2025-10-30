المستشار الألماني: تركيا شريك وثيق للاتحاد الأوروبي

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه يرى في تركيا شريكا وثيقا للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك في قطاع النقل.



وقال ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس رجب طيب اردوغان، خلال أول زيارة يقوم بها لتركيا: "أنا شخصيا، والحكومة الألمانية، نرى في تركيا شريكا وثيقا للاتحاد الأوروبي. نريد مواصلة تمهيد الطريق نحو أوروبا".



وأشار الى أنه ناقش مع اردوغان قضية الهجرة ويرغب في تحقيق مزيد من التقدم بشأن إعادة طالبي اللجوء الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم.