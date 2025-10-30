إسرائيل تعلن تسلّم جثماني رهينتين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر الدولي

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلّمت من الصليب الأحمر الدولي في غزة، جثماني رهينتين كانت تحتجزهما حماس، في إطار اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع.



وقال في بيان: "تسلّمت إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثماني رهينتين أُعيدتا إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة"، مشيرا الى أنهما سينقلان الى مركز للطب الشرعي "وبعد استكمال عملية التعرّف على الهوية سيتم إبلاغ عائلتيهما رسميا".