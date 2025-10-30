مجلس الأمن يندد بهجوم قوات الدعم السريع السودانية على الفاشر

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان على مدينة الفاشر في شمال دارفور.



وعبر المجلس في بيان عن قلقه البالغ "إزاء تزايد خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، منها فظائع بدوافع عرقية".