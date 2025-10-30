الأمم المتحدة أدخلت 24 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أنه تم إدخال أكثر من 24 ألف طن من المساعدات الأممية إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، داعيا إسرائيل إلى السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل.



ورغم أن حجم المساعدات ارتفع بشكل كبير منذ سريان الهدنة في العاشر من تشرين الأول، فإن العاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون نقصا في التمويل ومشاكل في التنسيق مع إسرائيل، وفق الأمم المتحدة.



وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية رامز الأكبروف: "منذ وقف إطلاق النار، أدخلنا أكثر من 24 ألف طن من المساعدات عبر كل نقاط العبور، واستأنفنا التوزيع على مستوى المناطق والأسر".



بدوره، أشار مدير برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط سامر عبد الجابر إلى أن البرنامج تمكن خلال عشرين يوما من "تسلم نحو 20 ألف طن من الغذاء في غزة".