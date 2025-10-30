الأخبار
رويترز: مخاوف من مقتل مئات في اقتحام آخر مستشفى عامل بالفاشر في السودان

أخبار دولية
2025-10-30 | 14:01
رويترز: مخاوف من مقتل مئات في اقتحام آخر مستشفى عامل بالفاشر في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومسؤول سوداني أن آخر مستشفى يعمل في مدينة الفاشر السودانية تعرض للاقتحام ويُخشى أن يكون المئات قد قُتلوا هناك بعد أن اجتاحت قوات شبه عسكرية المدينة هذا الأسبوع.

وأوضحت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بشأن الوفيات حتى الآن، نظرًا لانقطاع الاتصالات داخل المدينة وانقطاع الاتصال بالأطباء في المستشفى منذ استيلاء قوات الدعم السريع شبه العسكرية على آخر معقل للجيش السوداني في المدينة.

ورفضت قوات الدعم السريع التقارير ووصفتها بأنها معلومات مضللة وقالت في بيان إن جميع مستشفيات الفاشر هُجرت.

وقد قال حاكم إقليم دارفور مني مناوي، القائد السابق لمسلحين في دارفور وهو متحالف الآن مع الجيش ضد قوات الدعم السريع، عبر منصةإكس، إن 460 شخصًا قُتلوا في الهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر.


أخبار دولية

مخاوف

اقتحام

مستشفى

بالفاشر

السودان

