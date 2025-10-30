المملكة المتحدة تزيد التمويل لإزالة القنابل غير المنفجرة من غزة

ستقدّم بريطانيا أربعة ملايين جنيه استرليني (خمسة ملايين دولار) للجهود الدولية الرامية إلى إزالة ما يقدر بحوالى 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة والتي تحول دون وصول المساعدات إلى الفلسطينيين، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الخميس.



وسيساعد التمويل المخصص لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) في إرسال مزيد من الخبراء لإزالة الألغام الأرضية والقنابل العنقودية والذخائر التي ألقيت خلال الحرب.



وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن إزالة الذخائر غير المنفجرة من أجل إتاحة وصول مزيد من المساعدات إلى غزة "عنصر حيوي" في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة أخيرا.



وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر المقرر أن تزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع: "الوضع في غزة مأسوي في غياب الدعم الإنساني الحيوي الذي يحتاج إليه" القطاع. وأضافت: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإغراق غزة بالمساعدات".