أفغانستان وباكستان تتفقان على مواصلة المحادثات بعد اجتماعات إسطنبول

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن المحادثات بين مسؤولين أفغان وباكستانيين اختتمت في إسطنبول بعد أيام عدة من الوساطة التي قادتها تركيا وقطر، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات.