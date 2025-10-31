وفاة اثنين جراء أمطار غزيرة في نيويورك

أعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز أن أمطارًا غزيرة هطلت على المدينة الأميركية أدت إلى وفاة شخصين فيما تسببت العواصف المصاحبة في تعطيل الرحلات الجوية وحذرت سلطات الطقس من سيول في بعض المناطق.



وأفادت وسائل إعلام بحدوث سيول وأضرار.



وأوضح مسؤولون في مطارات جون كنيدي ولاجوارديا ونيوارك في المدينة أن جداول الرحلات الجوية شهدت اضطرابات.



وقال آدامز في منشور على منصة "إكس": "حطمت هذه العاصفة الأرقام القياسية لهطول الأمطار في 30 أكتوبر"، مضيفًا أن معظم الأمطار التي كان من المتوقع أن تهطل على مدى بضع ساعات انهمرت في فترة 10 دقائق بعد الظهر.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من فيضانات في مناطق ساحلية لأجزاء من برونكس وبروكلين وكوينز.

