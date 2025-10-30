الأخبار
إسرائيل تؤكد التحقق من هوية جثتي رهينتين تسلمتهما الخميس

2025-10-30 | 17:35
إسرائيل تؤكد التحقق من هوية جثتي رهينتين تسلمتهما الخميس

أعلنت إسرائيل أنها تحققت من هوية رفات الرهينتين عميرام كوبر وساهر باروخ، اللذين أعادت حماس جثتيهما في وقت سابق. 
     
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بعدما أنهى المعهد الوطني للطب الشرعي عملية تحديد الهوية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلتي الرهينتين القتيلين عميرام كوبر وساهر باروخ بأنه تمت إعادة جثتيهما إلى إسرائيل".

أخبار دولية

إسرائيل

رهينتين

حماس

