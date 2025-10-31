ترامب ألغى القمة مع بوتين بعد موقف متعنت من موسكو (رويترز)

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة ألغت قمة بودابست التي كان من المزمع عقدها بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بعد إصرار موسكو على مطالب متعنتة بشأن أوكرانيا.وقالت الصحيفة إن القرار جاء بعد مكالمة شابها التوتر بين وزيري خارجية البلدين.