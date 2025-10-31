الأخبار
جمهورية الدومينيكان تعلن ضبط قارب مخدرات وسط العملية العسكرية الأميركية في الكاريبي لمكافحة التهريب
أخبار دولية
2025-10-31 | 02:32
جمهورية الدومينيكان تعلن ضبط قارب مخدرات وسط العملية العسكرية الأميركية في الكاريبي لمكافحة التهريب
أعلنت جمهورية الدومينيكان أنها ضبطت قاربا ينقل طرودا تحتوي على مادة الكوكايين، في ظل انتشار عسكري أميركي لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
وأفاد بيان حكومي بأن القارب وصل إلى باني في جنوب البلاد "آتيا من أميركا الجنوبية".
وأُلقي القبض على مواطنين دومينيكيين وصودر 650 طردا من المخدرات المزعومة، في عملية وصفتها الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات بأنها "ضربة للهياكل الإجرامية".
ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي في إطار ما قالت إنه عملية لوقف تهريب المخدرات من كولومبيا وفنزويلا. لكن كراكاس تخشى أن يكون الهدف غير المعلن هو الإطاحة بنظامها.
وحرصت دول منطقة الكاريبي مؤخرا على استعراض جهودها في مكافحة المخدرات، في الوقت الذي أودت فيه غارات أميركية على قوارب يُزعم أنها تنقل مخدرات في المنطقة بحياة 62 شخصا على الأقل.
أخبار دولية
جمهورية الدومينيكان
قارب
مخدرات
الكاريبي
التالي
هيجسيث للصين: أميركا "ستدافع بقوة" عن مصالحها
ترامب ألغى القمة مع بوتين بعد موقف متعنت من موسكو (رويترز)
السابق
