إسرائيل تعيد جثامين 30 فلسطينيا الى قطاع غزة

أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس أن إسرائيل أعادت جثامين 30 فلسطينيا الى غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في القطاع.



وأفاد المستشفى في بيان، بـ"وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من الجانب الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل".



ويأتي ذلك غداة تسليم حماس إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثماني رهينتين من المحتجزين في القطاع.