الإعصار ميليسا يغادر كوبا نحو الباهاماس ويخلف نحو 50 قتيلا

بدأ السكان في شرق كوبا في تنظيف الشوارع التي امتلأت بأغراض وأشجار متساقطة بعد مرور الإعصار ميليسا الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا على الأقل قبل أن يصل إلى الجزيرة، منهم 30 في هايتي بينهم عشرة أطفال 19 في جامايكا.وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن الإعصار تسبب في "أضرار جسيمة"، من دون أن يعلن عن وقوع ضحايا.لكن في هايتي التي لم تتعرض بشكل مباشر لمركز الإعصار ولكنها تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة، أفاد الدفاع المدني في البلاد أن عدد القتلى ارتفع إلى 30 شخصًا، فيما أصيب 20 وفقد 20 آخرون.وأوضحت وزيرة الإعلام دانا موريس ديكسون في جامايكا "أن عدد القتلى المؤكد جراء الإعصار ميليسا وصل الآن إلى 19 شخصًا".