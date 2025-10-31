شي جينبينغ يدعو رئيس الوزراء الكندي الى زيارة الصين

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الى زيارة بلاده، وذلك على هامش لقاء عقداه في كوريا الجنوبية، هو الأول بين مسؤولَين على هذا المستوى من البلدين منذ العام 2017.



وقال شي جينبينغ لكارني في مطلع اللقاء: "ندعوكم الى زيارة الصين مجددا بصفتكم رئيسا لوزراء كندا".



ورد الأخير مرحبا "بالدعوة لزيارة الصين لتعميق الحوار"، مؤكدا أنه يتطلع قدما للقيام بهذه الزيارة.