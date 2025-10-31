رئيسة وزراء اليابان للرئيس الصيني: نريد علاقات بناءة ومستقرة

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع أنها تريد علاقات بناءة ومستقرة مع بكين.والتقت تاكايتشي، التي أصبحت هذا الشهر أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، مع شي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية.