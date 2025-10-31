الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الأميركي: استئناف التجارب النووية خطوة "مسؤولة"

أخبار دولية
2025-10-31 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع الأميركي: استئناف التجارب النووية خطوة &quot;مسؤولة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع الأميركي: استئناف التجارب النووية خطوة "مسؤولة"

اعتبر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية خطوة "مسؤولة"، مدافعًا عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أثارت انتقادات دولية.

وقال في كوالالمبور بعد محادثات مع نظيره الصيني دونغ جون: "كان الرئيس واضحًا، يجب أن يكون لدينا ردع نووي موثوق إن استئناف التجارب هو طريقة مسؤولة إلى حد ما".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الدفاع

الأميركي:

استئناف

التجارب

النووية

"مسؤولة"

LBCI التالي
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:48

وزير الخارجية الايراني يعتبر إعلان واشنطن استئناف تجارب الاسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-09

غروسي: الاتفاق على استئناف التعاون مع طهران "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"

LBCI
آخر الأخبار
12:56

الأمم المتحدة: التجارب النووية غير مسموح بها بتاتا "تحت أي ظرف"

LBCI
أخبار دولية
13:39

ترامب يأمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام

LBCI
أخبار دولية
07:03

المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا

LBCI
أخبار دولية
06:32

الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ

LBCI
أخبار دولية
05:34

رئيسة وزراء اليابان للرئيس الصيني: نريد علاقات بناءة ومستقرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-28

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
خبر عاجل
03:21

الوكالة الوطنية للاعلام: استهداف دراجة نارية في كونين ومعلومات عن سقوط إصابة

LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
أمن وقضاء
03:35

استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:29

نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK

LBCI
أخبار لبنان
14:46

لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية

LBCI
أخبار لبنان
14:44

القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
اقتصاد
03:56

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

LBCI
أمن وقضاء
03:35

استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

LBCI
حال الطقس
02:50

ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
05:39

لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

LBCI
أخبار لبنان
04:54

وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More