المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
أخبار دولية
2025-10-31 | 07:03
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
أفاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما"، وكالة فرانس برس، بأن "نحو 700" شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات.
وأوضح المتحدث باسم الحزب جون كيتوكا أن محتجين كانوا يتظاهرون وسط مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية.
وقال: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلًا، وفي موانزا أكثر من 200 قتيل. وبإضافة ذلك إلى أعداد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل".
وأفاد مصدر أمني فرانس برس بأن في حوزة السلطات معطيات عن أعداد مماثلة.
آخر الأخبار
2025-09-04
استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل
آخر الأخبار
2025-09-04
استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل
0
أخبار دولية
2025-10-23
مكتب نتنياهو: تصويت المعارضة على مناقشة ضمّ الضفة الغربية يُعدّ "استفزازا متعمدا"
أخبار دولية
2025-10-23
مكتب نتنياهو: تصويت المعارضة على مناقشة ضمّ الضفة الغربية يُعدّ "استفزازا متعمدا"
0
أخبار دولية
2025-10-14
زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"
أخبار دولية
2025-10-14
زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"
0
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1,700 من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1,700 من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
0
أخبار دولية
06:52
وزير الدفاع الأميركي: استئناف التجارب النووية خطوة "مسؤولة"
أخبار دولية
06:52
وزير الدفاع الأميركي: استئناف التجارب النووية خطوة "مسؤولة"
0
أخبار دولية
06:32
الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ
أخبار دولية
06:32
الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ
0
أخبار دولية
05:34
رئيسة وزراء اليابان للرئيس الصيني: نريد علاقات بناءة ومستقرة
أخبار دولية
05:34
رئيسة وزراء اليابان للرئيس الصيني: نريد علاقات بناءة ومستقرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
خبر عاجل
2025-10-28
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
2025-10-28
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
0
خبر عاجل
03:21
الوكالة الوطنية للاعلام: استهداف دراجة نارية في كونين ومعلومات عن سقوط إصابة
خبر عاجل
03:21
الوكالة الوطنية للاعلام: استهداف دراجة نارية في كونين ومعلومات عن سقوط إصابة
0
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
0
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
0
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
0
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
0
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
1
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
2
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
3
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
4
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
5
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
6
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
7
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
8
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
