المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا

أفاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما"، وكالة فرانس برس، بأن "نحو 700" شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات.



وأوضح المتحدث باسم الحزب جون كيتوكا أن محتجين كانوا يتظاهرون وسط مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية.



وقال: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلًا، وفي موانزا أكثر من 200 قتيل. وبإضافة ذلك إلى أعداد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل".



وأفاد مصدر أمني فرانس برس بأن في حوزة السلطات معطيات عن أعداد مماثلة.



