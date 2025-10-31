الأخبار
مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

أخبار دولية
2025-10-31 | 15:52
مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية
مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
     
وجاء في القرار الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" ويمكن أن تشكل "الأساس" لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.
     

أخبار دولية

الأمن

لصالح

المغرب

للحكم

الذاتي

الصحراء

الغربية

