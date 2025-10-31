دفاع أميركي عن قرار ترامب استئناف التجارب النووية بعد انتقادات دولية

دافع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة عن قرار الرئيس دونالد ترامب استئناف بلاده التجارب النووية، عقب انتقادات دولية لهذه الخطوة المفاجئة التي تثير مخاوف من تجدد التوترات بين القوى العظمى.



وجاء الاعلان المقتضب للرئيس الأميركي قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في بوسان بكوريا الجنوبية الخميس. ويمكن لعرض القوة هذا أن يدرج في إطار تشديد ترامب مواقفه إزاء الكرملين في ظل رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين التجاوب مع مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأعاد ترامب التأكيد الجمعة في حديثه لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" ردا على سؤال من وكالة فرانس برس أن بلاده ستجري تجارب نووية في حال أقدمت دول أخرى على ذلك، مع إبقائه على الغموض حيال نوع التجارب التي يقصدها.



وأردف ترامب "سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضا".



واعتبر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة أن استئناف هذه التجارب هو خطوة "مسؤولة".



وقال في كوالالمبور بعد محادثات مع نظيره الصيني دونغ جون "كان الرئيس واضحا، يجب أن يكون لدينا ردع نووي موثوق (...) إن استئناف التجارب هو طريقة مسؤولة إلى حد ما".